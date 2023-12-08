В ЄС хочуть надати державам-членам право блокувати імпорт російського газу – FT
Європейський Союз готовий надати країнам-членам право припинити імпорт газу з рф та білорусі.
Про це повідомляє видання Financial Times.
Проєкт, який запропонували у Брюсселі, передбачає, що будь-яка держава-член зможе блокувати надання потужностей на своїх газопроводах та терміналах зрідженого природного газу компаніям з рф та білорусії.Водночас держави-члени ЄС можуть мати право "частково або, де це виправдано, повністю обмежити" доступ до інфраструктури газовим операторам з росії та білорусії, щоб захистити їхні життєво важливі безпекові інтереси, пише FT.
Попередній текст документу переговорники з країн-членів ЄС та Європейського парламенту мають схвалити у п'ятницю, 8 грудня.
Хоча блок із 27 членів поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує близько десятої частини газу з рф, включаючи постачання ЗПГ. Деякі держави, включаючи Австрію та Угорщину, як і раніше, залежать від постачань з рф.