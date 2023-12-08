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В ЄС хочуть надати державам-членам право блокувати імпорт російського газу – FT

08 грудня 2023, 11:33
В ЄС хочуть надати державам-членам право блокувати імпорт російського газу – FT
Фото: Getty Images
Так партнери зможуть не сплачувати москві компенсації за контрактами.

Європейський Союз готовий надати країнам-членам право припинити імпорт газу з рф та білорусі. 

Про це повідомляє видання Financial Times.

Проєкт, який запропонували у Брюсселі, передбачає, що будь-яка держава-член зможе блокувати надання потужностей на своїх газопроводах та терміналах зрідженого природного газу компаніям з рф та білорусії.

Водночас держави-члени ЄС можуть мати право "частково або, де це виправдано, повністю обмежити" доступ до інфраструктури газовим операторам з росії та білорусії, щоб захистити їхні життєво важливі безпекові інтереси, пише FT.
Один з високопосадовців пояснив, що ця пропозиція може надати енергетичним компаніям ЄС можливість виходу з контрактів з російськими постачальниками газу без необхідності виплати величезної компенсації.

Попередній текст документу переговорники з країн-членів ЄС та Європейського парламенту мають схвалити у п'ятницю, 8 грудня.

Хоча блок із 27 членів поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує близько десятої частини газу з рф, включаючи постачання ЗПГ. Деякі держави, включаючи Австрію та Угорщину, як і раніше, залежать від постачань з рф.

Водночас російський газ досі проходить через українську територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.
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