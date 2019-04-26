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У ЄС нагадали, що мовний закон варто показати Венеційській комісії

"Нам відомо, що український парламент ухвалив новий закон про мову. Зараз ми чекаємо публікації остаточної версії цього закону з тим, щоб вивчити його зміст"
Європейська Комісія вивчить і дасть свою оцінку прийнятому Верховною Радою України закону про функціонування української мови як державної.
У ЄС нагадали, що мовний закон варто показати Венеційській комісії Фото: afp.com

"Нам відомо, що український парламент ухвалив новий закон про мову. Зараз ми чекаємо публікації остаточної версії цього закону з тим, щоб вивчити його зміст", – сказала речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та без пекової політики Федеріки Могеріні Майя Косьянчич, повідомляє "Українська правда".

Разом із тим, Косьянчич нагадала, що ЄС постійно говорив про те, що "українська влада має направити закон про мову для оцінки Венеційській комісії Ради Європи до того, як він набуде чинності".

Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначимо, що переможець виборів президента шоумен Володимир Зеленський заявляє, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.

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26 04 2019 15:11
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