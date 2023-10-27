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У ЄС не знайшли спосіб передачі Україні заморожених активів росії

27 жовтня 2023, 13:23
У ЄС не знайшли спосіб передачі Україні заморожених активів росії
Фото з вільного доступу
Йдеться про заморожені державні кошти рф та активи олігархів.
Країни Європейського союзу досі не вигадали спосіб передачі Україні заморожених російських активів. 
 
Про це повідомляє Deutsche Welle.
 
Такий висновок видання робіт з результатів саміт у Брюсселі, який проходив 26-27 жовтня.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що на тлі ескалації в Ізраїлі варто показати, що Україна залишається пріоритетом для ЄС. За його словами, країнам ЄС потрібно знайти спосіб надати більше допомоги. Тому на порядку денному була тема заморожених активів росії.
Дипломат однієї з країн Євросоюзу у коментарі виданню DW повідомив, що жодна з пропозицій про те, як використати російські активи для відновлення України, досі не отримала достатньої підтримки в Раді ЄС.
 
Прем'єрка Естонії Кая Каллас запропонувала на саміті новий механізм конфіскації заморожених активів рф. На її думку, потрібно передати російські гроші на відбудову України, а гроші платників податків направити на інші задачі — наприклад, на зброю.

"Збиток, нанесений Україні, зафіксований в реєстрі воєнних злочинів у Гаазі. Україна має претензії до росії, а ми визнаємо, що росія має претензії до нас, тому що в нас знаходиться її власність. Тому ми врегулюємо ці дві претензії, а після закінчення війни росія або олігархи можуть звернутися до нас і якщо щось залишиться після виплати репарацій Україні, врегулювати це між собою", — сказала Кая Каллас.

 

Євросоюзвійна в Україніактиви рфросія окупанти

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