ПОЛІТИКА НОВИНИУ Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС підтримують санкції проти каналів Медведчука - посол України
Фото: google.com
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 3 лютого.
"Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії і Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати", - зазначив Микола Точицький.
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03 02 2021 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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