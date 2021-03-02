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У ЄС підтримують санкції проти каналів Медведчука - посол України

У Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK.
У ЄС підтримують санкції проти каналів Медведчука - посол України Фото: google.com

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 3 лютого.

"Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії і Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати", - зазначив Микола Точицький. 

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03 02 2021 16:56
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