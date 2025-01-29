​У ЄС планують зменшити бюрократичну тяганину – The Guardian

На такий крок підуть, щоб "повернути назад" економічний спад Європи порівняно з Китаєм і США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС планують скоротити бюрократичну тяганину та стимулювати інновації.

Про це пише The Guardian.

Плани, опубліковані в документі під назвою Competitiveness Compass, є відповіддю на слова колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який сказав, що ЄС ризикує "повільним і болісним занепадом" без термінових дій.

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС інколи встановлював "складні" та "частково суперечливі" вимоги до компаній. За її словами, нова програма відповідає цілям зеленої угоди ЄС, "оскільки ми повинні пришвидшитися. Чим складніше законодавство, тим повільніше досягаються кліматичні цілі".