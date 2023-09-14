У ЄС пояснили, чому зняли санкції з деяких росіян

Кожен санкційний пакет регулярно переглядається.

Євросоюз виключив із санкційних списків чотирьох росіян, бо "вони більше не відповідають критеріям для застосування санкцій".



Про це речник ЄС Пітер Стано заявив на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Я не буду вдаватися у деталі щодо кожного індивідуального випадку, тому що рішення щодо санкцій завжди приймаються у багатьох країнах-членах та за процедурою, яка є конфіденційною. Від початку війни ми включили в санкційний перелік понад 1800 осіб і установ, за результатами перегляду із цього списку на сьогодні вилучені десять із них. Причини дуже різні - починаючи від смерті особи або правових причин, коли ці особи довели Раді ЄС і країнам-членам, що вони більше не відповідають критеріям для застосування санкцій", - сказав Стано.



Він нагадав, що ЄС застосував 11 пакетів санкцій у зв’язку із російською агресією проти України, які завжди містять перелік осіб і установ, що визначаються на основі певних критеріїв. Кожен санкційний пакет регулярно переглядається.

У цьому разі країни-члени під час перегляду дійшли висновку, що немає правових причин для того, щоб ці особи перебували далі у санкційному переліку, заявив речник ЄС.