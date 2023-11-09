У ЄС прокоментували ракетний удар рф по цивільному судні в Одеській області

росія тероризує цивільне військово-морське судноплавство.

Напад рф на іноземне цивільне судно в Одеській області є ще одним доказом посилення кремлем глобальної кризи продовольчої безпеки.



Про це повідомив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано.

"Цей напад на іноземне цивільне судно є ще однією ескалацією росії", - йдеться в повідомленні.



Також він сказав, що це доказ того, що рф тероризує цивільне військово-морське судноплавство.

Стано сказав, що завдаючи ударів по українських портах і експортних об'єктах, росія навмисно посилює глобальну кризу продовольчої безпеки.