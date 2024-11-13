У ЄС проживають майже 4,2 млн українців зі статусом тимчасового захисту – Євростат
13 листопада 2024, 18:34
Фото: з вільного доступу
Українці продовжують виїжджати до країн ЄС
У Євросоюзі продовжує збільшуватися кількість українців, які виїхали зі своєї країни через війну та отримали статус тимчасового захисту. У вересні цей показник збільшився на 33 000 осіб.
Про це повідомляє Євростат.
Загалом у ЄС зареєстровано 4,19 млн українців зі статусом тимчасового захисту, за даними статистичної служби.
Найбільший приріст спостерігається в Німеччині. У цю країну у вересні прибули 7005 українців.
До Польщі у вересні виїхали з України 4645 осіб, а до Іспанії - 3170 осіб, зазначили в Євростаті.
Крім того, у вересні у Франції кількість одержувачів статусу тимчасового захисту з України скоротилася на 570 осіб, а в Італії - на 10 осіб.
У Євростаті поділилися, що серед країн ЄС, які прийняли найбільше бенефіціарів тимчасового захисту з України, лідерами залишаються Німеччина (1,12 млн осіб), Польща (979 835 осіб) і Чехія (378 480 осіб).
Найвище співвідношення одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб населення у вересні зареєстровано в Чехії (34,7), Литві (28,1) і Польщі (26,8). Середній показник у країнах ЄС становив 9,3 на тисячу осіб.
У Євростаті підкреслили, що українці становлять понад 98,3% одержувачів статусу тимчасового захисту в ЄС. Серед них дорослі жінки (45%), діти (32,3%) і дорослі чоловіки (22,7%).