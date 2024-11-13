У ЄС проживають майже 4,2 млн українців зі статусом тимчасового захисту – Євростат

Українці продовжують виїжджати до країн ЄС

У Євросоюзі продовжує збільшуватися кількість українців, які виїхали зі своєї країни через війну та отримали статус тимчасового захисту. У вересні цей показник збільшився на 33 000 осіб.

Загалом у ЄС зареєстровано 4,19 млн українців зі статусом тимчасового захисту, за даними статистичної служби.

Найбільший приріст спостерігається в Німеччині. У цю країну у вересні прибули 7005 українців.