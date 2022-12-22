У ЄС призначили дату саміту з Україною та запросили Зеленського

Глави 27 країн Європейського Союзу та президент України Володимир Зеленський проведуть саміт 3 лютого наступного року. Але місце поки що не визначено

"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав Баренд Лейтс, прес-секретар голови Євроради Шарля Мішеля.

Прес-секретар заявив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там відбуватиметься саміт.

Офіційні особи заявили, що тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну проти Росії. Лідери також оцінять шлях України до членства у блоці.

Зеленський регулярно з'являвся з відеозв'язку на самітах ЄС з початку російського вторгнення в лютому. У середу він здійснив свою першу особисту подорож з початку війни до Вашингтона.