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ПОЛІТИКА

У ЄС призначили дату саміту з Україною та запросили Зеленського

22 грудня 2022, 15:24
У ЄС призначили дату саміту з Україною та запросили Зеленського
Фото: google.com
Глави 27 країн Європейського Союзу та президент України Володимир Зеленський проведуть саміт 3 лютого наступного року. Але місце поки що не визначено
Про це повідомляє Reuters.
 
"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав Баренд Лейтс, прес-секретар голови Євроради Шарля Мішеля.
 
Прес-секретар заявив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там відбуватиметься саміт.
 
Офіційні особи заявили, що тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну проти Росії. Лідери також оцінять шлях України до членства у блоці.
 
Зеленський регулярно з'являвся з відеозв'язку на самітах ЄС з початку російського вторгнення в лютому. У середу він здійснив свою першу особисту подорож з початку війни до Вашингтона.
 
Нагпдаємо, що раніше повідомлялося позачерговий саміт ЄС відбудеться в лютому.
ЄвросоюзВолодимир Зеленский

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