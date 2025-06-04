У ЄС розпочали роботу над планом повернення українців після війни – Politico
04 червня 2025, 13:13
Мексиканські біженці
Наразі в країнах блоку проживає близько 4,3 млн громадян України, більшість з яких знайшли прихисток у Польщі, Німеччині та Чехії.
У Європейському Союзі почали розробку плану повернення українців додому після завершення війни.
Про це пише Politico.
Як стало відомо з джерел видання у Брюсселі, Єврокомісія сьогодні представить нову ініціативу щодо "обережного та контрольованого" повернення.
Йдеться про створення "центрів єдності" в країнах ЄС - вони мають допомагати українцям з консультаціями, мовними курсами та питаннями працевлаштування - як у Європі, так і в Україні. Перші такі хаби з’являться в Німеччині та Іспанії.
У Брюсселі наголошують - хаотичний масовий від’їзд може створити тиск як на саму Україну, так і на європейські економіки, які адаптували значну кількість людей.
"Більше за все Україні потрібні її люди",- заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.
Разом із віце-прем’єр-міністром Олексієм Чернишовим він презентує дорожню карту плану.
Також очікується, що режим тимчасового захисту для українців продовжать ще на 12 місяців - до березня 2027 року. Особливий підхід буде запропоновано для вразливих категорій - зокрема, для вагітних жінок, хворих і батьків з дітьми шкільного віку.