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У ЄС розпочали роботу над планом повернення українців після війни – Politico

04 червня 2025, 13:13
У ЄС розпочали роботу над планом повернення українців після війни – Politico
Мексиканські біженці
Наразі в країнах блоку проживає близько 4,3 млн громадян України, більшість з яких знайшли прихисток у Польщі, Німеччині та Чехії.
У Європейському Союзі почали розробку плану повернення українців додому після завершення війни. 
 
Про це пише Politico.
 
Як стало відомо з джерел видання у Брюсселі, Єврокомісія сьогодні представить нову ініціативу щодо "обережного та контрольованого" повернення.
 
Йдеться про створення "центрів єдності" в країнах ЄС - вони мають допомагати українцям з консультаціями, мовними курсами та питаннями працевлаштування - як у Європі, так і в Україні. Перші такі хаби з’являться в Німеччині та Іспанії.
 
У Брюсселі наголошують - хаотичний масовий від’їзд може створити тиск як на саму Україну, так і на європейські економіки, які адаптували значну кількість людей.
 
"Більше за все Україні потрібні її люди",- заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.
 
Разом із віце-прем’єр-міністром Олексієм Чернишовим він презентує дорожню карту плану.
 
Також очікується, що режим тимчасового захисту для українців продовжать ще на 12 місяців - до березня 2027 року. Особливий підхід буде запропоновано для вразливих категорій - зокрема, для вагітних жінок, хворих і батьків з дітьми шкільного віку.

 

біженцівійна в Україніросія окупанти

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