У ЄС розповіли деталі гарантій безпеки для України

Представники Міноборони та Європейського союзу обговорили довгострокові гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, представники Європейської служби зовнішніх справ прибули до Києва, щоб розпочати від імені Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакета гарантій безпеки для України.

Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз під час переговорів з українською делегацією на чолі із заступником міністра оборони України Юрієм Джигирем.

Пакет для України включає дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:

допомогу військовою технікою та обладнанням;

навчання українських військових;

співпрацю з українською оборонною промисловістю;

протистояння кібер- та гібридним загрозам;

допомогу в розмінуванні;

реалізацію реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;

посилення здатності контролювати запаси зброї;

підтримку зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Фріз також наголосив, що ЄС "намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно".