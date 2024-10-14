У ЄС розширили санкційний список щодо Молдови, до нього потрапила лідерка Гагаузії

Рада Євросоюзу ухвалила обмежувальні заходи щодо п'яти осіб та однієї організації, відповідальних за "дії, що дестабілізують Республіку Молдова".

"ЄС продовжить надавати всю свою підтримку законним прагненням молдовського народу. Сьогоднішні санкційні списки є ще одним внеском у стійкість Молдови", - заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

При цьому він звинуватив росію в спробах дестабілізувати Молдову.

У комюніке Ради ЄС зазначається, що до списку внесено Євгенію Гуцул, яка є керівницею Гагаузії та "несе відповідальність за просування сепаратизму в цьому регіоні, тим самим намагаючись повалити конституційний лад і загрожуючи суверенітету і незалежності Молдови".

У новому переліку значаться її заступник Михайло Влах, а також інші місцеві діячі: Юрій Кузнєцов, Ілля Узун.

Крім того, під санкції потрапила неурядова організація "Євразія" та її директорка і засновниця Неллі Парутенко.

У осіб та організації, які підпали під санкції, заморожують активи. Фізичним особам забороняється в'їзд до ЄС. Також накладено заборону "на надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо або побічно".

Обмежувальні заходи в межах цього режиму тепер застосовуються загалом до 16 осіб і двох організацій.