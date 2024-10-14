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У ЄС розширили санкційний список щодо Молдови, до нього потрапила лідерка Гагаузії

14 жовтня 2024, 19:09
У ЄС розширили санкційний список щодо Молдови, до нього потрапила лідерка Гагаузії
Фото: Укрінформ
Загалом обмежувальні заходи застосовуються до 16 осіб і двох організацій
Рада Євросоюзу ухвалила обмежувальні заходи щодо п'яти осіб та однієї організації, відповідальних за "дії, що дестабілізують Республіку Молдова".
 
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
"ЄС продовжить надавати всю свою підтримку законним прагненням молдовського народу. Сьогоднішні санкційні списки є ще одним внеском у стійкість Молдови", - заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
 
При цьому він звинуватив росію в спробах дестабілізувати Молдову.
 
У комюніке Ради ЄС зазначається, що до списку внесено Євгенію Гуцул, яка є керівницею Гагаузії та "несе відповідальність за просування сепаратизму в цьому регіоні, тим самим намагаючись повалити конституційний лад і загрожуючи суверенітету і незалежності Молдови".
 
У новому переліку значаться її заступник Михайло Влах, а також інші місцеві діячі: Юрій Кузнєцов, Ілля Узун.
 
Крім того, під санкції потрапила неурядова організація "Євразія" та її директорка і засновниця Неллі Парутенко.
 
У осіб та організації, які підпали під санкції, заморожують активи. Фізичним особам забороняється в'їзд до ЄС. Також накладено заборону "на надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо або побічно".
 
Обмежувальні заходи в межах цього режиму тепер застосовуються загалом до 16 осіб і двох організацій. 

 

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