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У ЄС відклали погодження 21-го пакета санкцій проти росії

12 липня 2026, 20:02
У ЄС відклали погодження 21-го пакета санкцій проти росії
Комітет постійних представників ЄС не зміг досягти консенсусу щодо нового пакета санкцій проти рф.

Посли країн Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо 21-го пакета санкцій проти росії під час позачергового засідання Coreper. Остаточне рішення спробують ухвалити 13 липня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Про це повідомив європейський дипломат.

За словами співрозмовників видання, переговори просунулися вперед, однак остаточної домовленості досягти не вдалося. Обговорення продовжиться в понеділок, 13 липня, під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

За даними джерел, низка держав-членів досі має застереження щодо окремих положень нового санкційного пакета. Йдеться, зокрема, про заборону на в'їзд до ЄС російських військових, обмеження у сфері рибальства, а також заходи щодо нафтогазового сектору.

Крім того, країни ЄС поки не узгодили окремі індивідуальні санкції проти громадян рф.

Як повідомлялося раніше, 21-й пакет санкцій бажано затвердити до 15 липня, оскільки до цього часу Євросоюз має оновити механізм "цінової стелі" на російську нафту.

Від початку червня держави-члени ЄС не можуть досягти компромісу щодо кількох ключових пунктів нового пакета, серед яких санкції проти російської рибної галузі, заборона на в'їзд російських комбатантів та персональні обмеження, зокрема щодо глави російської православної церкви патріарха Кирила.

 

РосіясанкціїЄвросоюз

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