У ЄС відповіли, чи повертатимуть чоловіків мобілізаційного віку до України
В Європі неможливо застосувати диференційований підхід до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці чи військовозобов’язаності.
Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – повідомила єврокомісарка.
На запитання журналістів про те, чи допоможе Євросоюз повернути чоловіків призовного віку в Україну, Йоганссон відповіла, що Європа нікого не видворятиме із території своїх країн та примусово не відправлятиме в Україну.