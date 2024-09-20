У ЄС відповіли, чи повертатимуть чоловіків мобілізаційного віку до України

Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

В Європі неможливо застосувати диференційований підхід до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці чи військовозобов’язаності.

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – повідомила єврокомісарка.

На запитання журналістів про те, чи допоможе Євросоюз повернути чоловіків призовного віку в Україну, Йоганссон відповіла, що Європа нікого не видворятиме із території своїх країн та примусово не відправлятиме в Україну.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", – підкреслила єврокомісарка.

За оцінками ООН, на сьогоднішній день у світі налічується майже 7 млн українських мігрантів, з них більше 6 млн у Європі. За даними опитування ООН, більшість становлять жінки (78%), середній вік респондентів склав 46 років.