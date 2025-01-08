Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЄС відреагували на погрози Трампа щодо анексії Гренландії

08 січня 2025, 17:31
У ЄС відреагували на погрози Трампа щодо анексії Гренландії
Фото: Укрінформ
У блоці применшують погрози обраного президента США
Наразі Євросоюз не озвучував офіційну заяву щодо погроз обраного президента США Дональда Трампа відібрати Гренландію від Данії. Однак представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Гіппер зазначила, що суверенітет держав треба шанувати.
 
Про це передає портал BT.
 
"Це також наша дипломатична цінність і ключовий принцип, за яким ми працюємо. Це також стосується і Данії", - сказала Гіппер.
 
Представник ЄС із питань економічної безпеки Олоф Гілл применшив значення заяв Трампа. 
 
"Давайте тут трохи применшимо. Тут йдеться про цілком гіпотетичні речі та про адміністрацію, яка ще не прийшла до влади", - зауважив представників наголосив, що ЄС був готовий до того, що американські президентські вибори в листопаді можуть закінчитися по-різному - і це стосується й торговельного аспекту.
 
У ЄС також зауважили, що Гренландія не є членом блоку, але пов'язана з ним спеціальною угодою про асоціацію інших країн і територій.
 
Крім того, стаття 42.7 Договору про Європейський Союз застосовується до Гренландії. У документі йдеться про те, що коли держава-член зазнає збройного нападу на її території, інші держави-члени повинні відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй надати цій державі-члену всю допомогу та сприяння у межах своїх можливостей.
 

 

ЄСДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Політика
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 січня 2025, 14:25
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Політика
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Переклад iPress – 07 січня 2025, 12:34
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 січня 2025, 07:16
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 січня 2025, 14:28
Шахраї та
Хліб та Видовища
Шахраї та "корєша". Висока ціна, яку ми заплатили за ведення бізнесу в росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 січня 2025, 08:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється