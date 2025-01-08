У ЄС відреагували на погрози Трампа щодо анексії Гренландії

У блоці применшують погрози обраного президента США

Наразі Євросоюз не озвучував офіційну заяву щодо погроз обраного президента США Дональда Трампа відібрати Гренландію від Данії. Однак представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Гіппер зазначила, що суверенітет держав треба шанувати.

Про це передає портал BT.

"Це також наша дипломатична цінність і ключовий принцип, за яким ми працюємо. Це також стосується і Данії", - сказала Гіппер.