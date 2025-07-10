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CУСПІЛЬСТВО

У ЄС вперше сонячна енергія стала головним джерелом електроенергії

10 липня 2025, 21:18
У ЄС вперше сонячна енергія стала головним джерелом електроенергії
Фото: з вільних джерел
Рекорд в виробництва також встановила вітрова енергетика.

У червні поточного року вперше за всю історії Євросоюзу сонячні електростанції стали найбільшим джерелом електроенергії ЄС, випередивши виробників атомної енергії, вітрової та інших. 

Як свідчать дані аналітичного центру Ember Energy, сонячної електроенергії було вироблено 22,1% від загального обсягу електроенергії в ЄС (45,4 ТВт-год),

Друге місце заяйняла атомна енергетика з 21,8% (44,7 ТВт-год), за нею з великим відставанням – вітрова енергетика з 15,8% (32,4 ТВт-год).

Зазначається, що, як мінімум, в червні 13 країн ЄС, серед яких Польща, Румунія, Франція та Німеччина, встановили нові місячні рекорди виробництва сонячної енергії.

Рекорди також встановлено і з виробництва вітрової електроенергії. Так, у травні та червні вітрові електростанції виробили відповідно 16,6% та 15,8% електроенергії ЄС. Це найвищі показники за всю історію для цих місяців.

На тлі зростання відновлюваної енергетики вугільна генерація впала до історичного мінімуму – лише 6,1% (12,6 ТВт-год) від загального виробництва електроенергії в ЄС у червні 2025 року проти 8,8% у червні 2024 року.

електроенергіясонячні електростанціїатомна енергіяЄвросоюз

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