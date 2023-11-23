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У ЄС вирішили розблокувати дотації для Угорщини – Reuters

23 листопада 2023, 15:21
У ЄС вирішили розблокувати дотації для Угорщини – Reuters
Фото: Главком
аким чином ЄС намагається переконати прем’єр-міністра країни Віктора Орбана зняти заперечення проти допомоги Україні.

Виконавчі органи Євросоюзу затвердили 23 листопада авансові виплати розміром 900 млн євро в рамках раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.  

Про це пише Reuters.

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів демократії.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги розміром 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо росії.

Наразі нічого не відомо, чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС.

УгорщинадотаціїОрбанвійна в Україніросія окупанти

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