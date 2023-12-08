Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЄС визначились із кандидатурою голови Європейського інвестиційного банку – Politico

08 грудня 2023, 13:09
У ЄС визначились із кандидатурою голови Європейського інвестиційного банку – Politico
Фото: з вільних джерел
Йдеться про міністерку фінансів Іспанії Надю Кальвіньо.

Міністерка фінансів Іспанії Надя Кальвіньо стане наступною очільницю Європейського інвестиційного банку – у п'ятницю вранці, 8 грудня, країни ЄС погодилися на її призначення.

Про це інформує видання Politico з посиланням на двох посадовців ЄС.

Після конкурсу, що тривав кілька місяців, Кальвіньо обійшла єврокомісарку Маргрете Вестагер, яка пішла у відпустку з посади керівниці з питань цифрових технологій та конкуренції у Єврокомісії.

Кальвіньо має розпочати роботу в банку, що розташований в Люксембурзі, 1 січня, коли закінчиться термін повноважень нинішнього керівника Вернера Хойєра.

Кандидатура Кальвіньо отримала політичне "благословення" від 27 міністрів фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі після того, як вони провели більшу частину ночі, обговорюючи перегляд правил ЄС щодо національних витрат.

інвестиціїбанкєвроінтеграціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється