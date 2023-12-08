У ЄС визначились із кандидатурою голови Європейського інвестиційного банку – Politico

Йдеться про міністерку фінансів Іспанії Надю Кальвіньо.

Міністерка фінансів Іспанії Надя Кальвіньо стане наступною очільницю Європейського інвестиційного банку – у п'ятницю вранці, 8 грудня, країни ЄС погодилися на її призначення.



Про це інформує видання Politico з посиланням на двох посадовців ЄС.

Після конкурсу, що тривав кілька місяців, Кальвіньо обійшла єврокомісарку Маргрете Вестагер, яка пішла у відпустку з посади керівниці з питань цифрових технологій та конкуренції у Єврокомісії.

Кальвіньо має розпочати роботу в банку, що розташований в Люксембурзі, 1 січня, коли закінчиться термін повноважень нинішнього керівника Вернера Хойєра.

Кандидатура Кальвіньо отримала політичне "благословення" від 27 міністрів фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі після того, як вони провели більшу частину ночі, обговорюючи перегляд правил ЄС щодо національних витрат.