CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Європарламенті підтримали рішення про тимчасове визнання український водійських посвідчень, воно вступить в силу за пʼять днів після схвалення Радою ЄС і публікації у віснику ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС за крок від тимчасового визнання українських водійських прав
Мета подвійна: з одного боку, сприяти соціальній та економічній інтеграції українських біженців у державі-члені прийому, а з іншого боку, підтримувати високий рівень безпеки дорожнього руху в Євросоюзі
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії
Зазначається, що Європарламент у понеділок проголосував за відповідне рішення з правками, погодженими з Радою ЄС.
Пропозиція пов’язана з прийомом українських біженців і має на меті зменшити адміністративні вимоги, які зазвичай застосовуються до водіїв третіх країн під час керування транспортом в межах ЄС. Таким чином у ЄС уніфікують та спростять визнання водійських документів у країнах-членах ЄС для українських біженців.
Регламент передбачає умови визнання водійських посвідчень і кваліфікаційних карток водія, виданих в Україні, продовження терміну дії прострочених документів водія, процедури їхньої перевірки у разі втрати або викрадення водійських посвідчень, запобігання шахрайству чи підробки, а також контроль за виконанням регламенту Єврокомісією.
"Мета подвійна: з одного боку, сприяти соціальній та економічній інтеграції українських біженців у державі-члені прийому, а з іншого боку, підтримувати високий рівень безпеки дорожнього руху в Євросоюзі", – зазначив Ярослав Заїчек, заступник постійного представника Чехії.
Рада ЄС приступить до ухвалення фінального рішення "якомога швидше". Через терміновість питання регламент набирає чинності на п’ятий день після публікації в Офіційному віснику ЄС.
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