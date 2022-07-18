У ЄС за крок від тимчасового визнання українських водійських прав

Мета подвійна: з одного боку, сприяти соціальній та економічній інтеграції українських біженців у державі-члені прийому, а з іншого боку, підтримувати високий рівень безпеки дорожнього руху в Євросоюзі

У Європарламенті підтримали рішення про тимчасове визнання український водійських посвідчень, воно вступить в силу за пʼять днів після схвалення Радою ЄС і публікації у віснику ЄС.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії

Зазначається, що Європарламент у понеділок проголосував за відповідне рішення з правками, погодженими з Радою ЄС.

Пропозиція пов’язана з прийомом українських біженців і має на меті зменшити адміністративні вимоги, які зазвичай застосовуються до водіїв третіх країн під час керування транспортом в межах ЄС. Таким чином у ЄС уніфікують та спростять визнання водійських документів у країнах-членах ЄС для українських біженців.

Регламент передбачає умови визнання водійських посвідчень і кваліфікаційних карток водія, виданих в Україні, продовження терміну дії прострочених документів водія, процедури їхньої перевірки у разі втрати або викрадення водійських посвідчень, запобігання шахрайству чи підробки, а також контроль за виконанням регламенту Єврокомісією.

"Мета подвійна: з одного боку, сприяти соціальній та економічній інтеграції українських біженців у державі-члені прийому, а з іншого боку, підтримувати високий рівень безпеки дорожнього руху в Євросоюзі", – зазначив Ярослав Заїчек, заступник постійного представника Чехії.

Рада ЄС приступить до ухвалення фінального рішення "якомога швидше". Через терміновість питання регламент набирає чинності на п’ятий день після публікації в Офіційному віснику ЄС.