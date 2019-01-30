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У ЄС заперечили можливість перегляду угоди про Brexit

Брюссель розділяє прагнення парламенту Сполученого королівства уникнути сценарію Brexit без угод
Домовленості між Лондоном та Брюсселем щодо Brexit переглядатися не будуть. Про це 29 січня заявив прес-секретар президента Європейської Ради Дональда Туска.
У ЄС заперечили можливість перегляду угоди про Brexit Протестувальники на ірландському кордоні

"Угода про вихід є і залишається найкращим і єдиним способом забезпечити упорядкований вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу", - передав спікер слова Туска,  повідомляє Reuters.

Туск нагадав Лондону, що частина угоди щодо ірландського кордону, так званий "бекстоп", також не підлягає перегляду.

При цьому Брюссель розділяє прагнення парламенту Сполученого королівства уникнути сценарію Brexit без угод.

Згідно з попередніми домовленостями Брюсселя та Лондона, "бекстоп" передбачає, що, у випадку, якщо до кінця перехідного періоду Сполучене королівство не зможе врегулювати питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, перша може залишитися частиною митного союзу ЄС. Напередодні, 29 січня, цю поправку британський парламент відхилив.В Україні не будуть оголошувати епідемію кору. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє "УНІАН". 

"Ми не будемо оголошувати епідемію. Але це тільки слово, це не має ніякого значення. Насправді важливіше розширити можливості для більшої вакцинації, доступність до вакцин", - сказала Уляна Супрун. 

Також Супрун заявила про те, що побороти кір може лише вакцинація. Вона закликала українців вакцинуватися, щоб знизити кількість хворих на кір і уникнути летальних випадків. 

Раніше повідомлялося про те, що в Енергодарі Запорізької області невакцинованим від кору дітям заборонили відвідувати школи і дитячі садки. 

Нагадаємо, що Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовились Лондон та Брюссель.

 

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30 01 2019 13:54
ТЕГИ: ЄС, Brexit
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