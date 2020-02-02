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У ЄС змінилися правила отримання віз

З’являється можливість заповнення і підпису заявки в електронній формі
Відтепер громадяни країн, яким потрібні візи до ЄС, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, зможуть подавати заявку за 6 місяців (замість сьогоднішніх трьох) і не пізніше 15 діб до дати початку подорожі.
У ЄС змінилися правила отримання віз Фото: з вільних джерел

2 лютого набули чинності нові правила отримання віз для короткотермінових поїздок до країн ЄС. Вони стосуються 105 третіх країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду в Євросоюз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Єврокомісії.

Відтепер громадяни країн, яким потрібні візи до ЄС, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, зможуть подавати заявку за 6 місяців (замість сьогоднішніх трьох) і не пізніше 15 діб до дати початку подорожі.

Також з’являється можливість заповнення і підпису заявки в електронній формі. Заявнику треба особисто подавати документи на візи в консульстві або візовому бюро у випадках, коли треба отримати його відбитки пальців, тобто кожні 59 місяців.

Крім того, запроваджується гармонізований підхід щодо мультивіз для тих, хто подорожує часто і має позитивну візову історію.

За новими правилами, збільшується і вартість консульського збору - з 60 до 80 євро. Оновлений кодекс передбачає перегляд розміру візового збору кожні три роки.

Для громадян країн, які мають з ЄС угоду про спрощену видачу віз, візовий збір і надалі становитиме 35 євро.

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02 02 2020 12:40
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