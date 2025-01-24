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У Єврокомісії побоюються відставання ЄС від США та Китаю – Bloomberg

24 січня 2025, 14:33
У Єврокомісії побоюються відставання ЄС від США та Китаю – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі 23 січня, використовуючи свою промову для критики торговельних партнерів, включно з ЄС
Європейському Союзу необхідно докласти більше зусиль, щоб не відставати від Сполучених штатів Америки та Китаю.
 
Про це заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє Bloomberg.
 
"Ми працюємо над тим, щоб зробити конкурентоспроможність європейської економіки пріоритетом", - сказав він.
 
Він виділив такі структурні проблеми, як відносно повільне зростання продуктивності, яке спостерігається протягом десятиліть.
 
"Ми відстаємо від США і Китаю з точки зору продуктивності і зростання, і нам потрібно це вирішувати", - додав Домбровскіс.
 
Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі 23 січня, використовуючи свою промову для критики торговельних партнерів, включно з ЄС. Він розкритикував правила блоку і штрафи американських технологічних компаній, назвавши їх "формою оподаткування". Він також повторив свою погрозу використати тарифи для повернення виробництва в США, виступивши з суворим попередженням для керівників і політиків.
 
"Очевидно, що нам потрібно тісно взаємодіяти з адміністрацією Трампа, ЄС і США - стратегічні союзники. Ми працюємо разом уже десятиліттями", - сказав Домбровскіс.

 

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