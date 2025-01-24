У Єврокомісії побоюються відставання ЄС від США та Китаю – Bloomberg

Європейському Союзу необхідно докласти більше зусиль, щоб не відставати від Сполучених штатів Америки та Китаю.

"Ми працюємо над тим, щоб зробити конкурентоспроможність європейської економіки пріоритетом", - сказав він.

Він виділив такі структурні проблеми, як відносно повільне зростання продуктивності, яке спостерігається протягом десятиліть.

"Ми відстаємо від США і Китаю з точки зору продуктивності і зростання, і нам потрібно це вирішувати", - додав Домбровскіс.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі 23 січня, використовуючи свою промову для критики торговельних партнерів, включно з ЄС. Він розкритикував правила блоку і штрафи американських технологічних компаній, назвавши їх "формою оподаткування". Він також повторив свою погрозу використати тарифи для повернення виробництва в США, виступивши з суворим попередженням для керівників і політиків.

"Очевидно, що нам потрібно тісно взаємодіяти з адміністрацією Трампа, ЄС і США - стратегічні союзники. Ми працюємо разом уже десятиліттями", - сказав Домбровскіс.