У Єврокомісії заговорили про 11-й пакет санкцій проти рф

Урсула фон дер Ляєн розповіла, на чому тепер прагне сфокусуватися ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деяку інформацію про новий пакет обмежувальних заходів щодо росії за її війну проти України.

Про це вона заявила на пресконференціїпісля засідання Європейської ради.

За її словами, додаткові санкції ЄС проти держави-агресора планують зосередити на протидії ухиленню від введених раніше обмежень, оскільки ця проблема продовжує загострюватися.

"Одинадцятий пакет санкцій теж і переважно стосуватиметься обходу та того, як ми можемо цьому протистояти", – заявила фон дер Ляєн, уточнивши, що зусилля для боротьби з ухиленням від обмежувальних заходів були впроваджені і в межах попереднього пакету.