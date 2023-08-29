У Єврокомісії заперечили заяву Шарля Мішеля щодо розширення ЄС до 2030 року

Остання публічна суперечка між фон дер Ляєн і Мішелем, яких за їхні складні стосунки називають "дивною парою Європи".

Виконавча влада ЄС заявляє, що не існує конкретних термінів для прийняття нових країн-членів

Європейська комісія відкинула поставлену главою Європейської Ради Шарлем Мішелем мету розширення ЄС до 2030 року.

Про це повідомляє Politico.

"Ми не зосереджені на даті, а зосереджені на дуже тісній роботі з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до вступу в Європейський Союз", – заявила 29 серпня заступник речника Єврокомісії Дана Спінант на щоденному брифінгу для преси.

За словами Спінант, Мішель не консультувався з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо змісту своєї промови про розширення ЄС, яку він виголосив у 28 серпня на саміті в Бледі (Словенія).

Також Спінант зауважила на тому, що розширення – це "процес, заснований на заслугах", і що країни-кандидати повинні бути допущені до вступу лише після того, як вони виконають критерії вступу до ЄС.

Остання публічна суперечка між фон дер Ляєн і Мішелем, яких за їхні складні стосунки називають "дивною парою Європи", сталася в той час, коли тема розширення ЄС набирає обертів у Брюсселі, зазначає Politico.

Лідери ЄС присвятять себе темі розширення ЄС на майбутньому саміті в жовтні, оскільки війна в Україні знову активізувала дебати про розширення блоку. Вісім країн, включаючи Україну та Молдову, які отримали статус кандидатів минулого року, очікують на вступ до ЄС, і на них чиниться тиск, щоб розпочати переговори про вступ України до кінця цього року.

Нагадаємо, на початку серпня журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк повідомив, що Єврокомісія вже почала підготовку доповіді про розширення Євросоюзу. Він припускає, що в ній міститиметься заклик розпочати перемовини про вступ України до ЄС.