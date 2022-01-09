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У Європарламенті планують провести виставку про війну в Україні
Фото: Укрінформ
Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас запропонував провести в Європейському парламенті виставку артефактів з Національного музею України в Другій світовій війні, присвячених сучасному російсько-українському військовому конфлікту.
Про це він заявив під час брифінгу з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, що відбувся за результатами їхньої зустрічі, повідомляє Укрінформ.
"Виставки і музей надзвичайно вражають. З одного боку, все це викликає смуток, з іншого - надихає та вселяє надію. Важливо, щоб спогади про війну були збережені. Я хотів пообіцяти, що надам допомогу МКІП у тому, щоб зробити виставку - або цілої експозиції, або її частини - скажімо, у приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі або іншому місті ЄС, аби якнайкраще поділитися цими подіями", - сказав він.
Під час зустрічі Ткаченко провів європейському гостю екскурсію музейним комплексом, зробивши акцент, зокрема, на виставці «Батьківщина-мати. Переозначення», а також експозиції "Україна - розп'яття", продемонстувавши пайки російських солдатів, залишки ворожих снарядів і фото руйнувань, спричинених атаками рф.
Схінас сказав, що пересвідчився в тому, що "агресор цілеспрямовано руйнує культурні заклади в Україні, аби дестабілізувати й демотивувати українців у цій боротьбі". У цьому контексті він наголосив, що ЄС робить конкретні кроки, щоб допомогти зберегти українську спадщину.
"11 млн євро вже були виділені ЄС для того, щоб перемітсити культурні цінності з українських музеїв у більш безпечні місця. Ми на цьому не зупиняємося. Ми виділимо ще близько 5,5 млн (євро) для продовження цієї роботи", - сказав він.
За словами віцепрезидента Єврокомісії, у ЄС шанують подвиг українців і пам'ятають, що Україна - "єдина країна Європи, у якій людей убивали за те, що вони піднімали європейський прапор". Водночас він висловив сподівання, що незабаром Україна стане членом ЄС.
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