У Європарламенті відхилили проєкт багаторічного бюджету ЄС

"Цифри не дуже відрізняються від показників, запропонованих (попереднім - ред.) Фінським головуванням ЄС, стосовно яких Європарламент переважною більшістю вже чітко висловив свою незгоду"

Запропонований Європейською радою проєкт Багаторічної фінансової перспективи Європейського Союзу (БФП) на 2021-2027 роки є незадовільним, і Європарламент не зможе підтримати його у такому вигляді.

Про це йдеться в заяві президента Європарламенту Девіда Сассолі, яка оприлюднена на сайті ЄП, повідомляє "Громадське".

"Цифри не дуже відрізняються від показників, запропонованих (попереднім - ред.) Фінським головуванням ЄС, стосовно яких Європарламент переважною більшістю вже чітко висловив свою незгоду", - зазначив Сассолі.

Він зауважив, що представлені пропозиції суперечать заявленим амбіціям у трьох пріоритетних напрямках, які самі країни-члени, а не Європарламент, поставили в центр уваги: клімат, цифровий розвиток та зміцнення геополітичних позицій ЄС. За словами Сассолі, такі пропозиції не лише створюють ризики для досягнення власних визначених цілей ЄС, а й підвищують імовірність відставання від Китаю та США.

Президент Європарламенту повідомив, що представлені пропозиції не є задовільними для формування бюджету відповідно до зобов’язань, узятих на себе євроінституціями.

"Парламент свідомий важливості вчасного досягнення угоди - ми були готові до переговорів щодо неї з листопада 2018 року, але не маєю наміру підтримувати таку угоду будь-якою ціною", - додав Сассолі.

Нагадаємо, що Європарламент висунув жорсткі вимоги для переговорів з Британією