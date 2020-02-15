У Європарламенті відхилили проєкт багаторічного бюджету ЄС
Про це йдеться в заяві президента Європарламенту Девіда Сассолі, яка оприлюднена на сайті ЄП, повідомляє "Громадське".
"Цифри не дуже відрізняються від показників, запропонованих (попереднім - ред.) Фінським головуванням ЄС, стосовно яких Європарламент переважною більшістю вже чітко висловив свою незгоду", - зазначив Сассолі.
Він зауважив, що представлені пропозиції суперечать заявленим амбіціям у трьох пріоритетних напрямках, які самі країни-члени, а не Європарламент, поставили в центр уваги: клімат, цифровий розвиток та зміцнення геополітичних позицій ЄС. За словами Сассолі, такі пропозиції не лише створюють ризики для досягнення власних визначених цілей ЄС, а й підвищують імовірність відставання від Китаю та США.
Президент Європарламенту повідомив, що представлені пропозиції не є задовільними для формування бюджету відповідно до зобов’язань, узятих на себе євроінституціями.
"Парламент свідомий важливості вчасного досягнення угоди - ми були готові до переговорів щодо неї з листопада 2018 року, але не маєю наміру підтримувати таку угоду будь-якою ціною", - додав Сассолі.
Нагадаємо, що Європарламент висунув жорсткі вимоги для переговорів з Британією
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