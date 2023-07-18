У Європарламенті закликали видати міжнародний ордер на арешт лукашенка

Причина – причетність до депортації українських дітей.

Депутати Європарламенту звернулися до Міжнародного кримінального суду із закликом видати ордер на арешт білоруського диктатора олександра лукашенка за причетність до депортації українських дітей.

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками звіту депутатів Європарламенту.

Так, на думку депутатів, білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації українських дітей.

"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт президента рф владіміра путіна та уповноваженого з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт олександра лукашенка", – зазначено у пресрелізі.