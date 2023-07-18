Матеріали:
Теми:

У Європарламенті закликали видати міжнародний ордер на арешт лукашенка

18 липня 2023, 16:05
У Європарламенті закликали видати міжнародний ордер на арешт лукашенка
Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com
Причина – причетність до депортації українських дітей.

Депутати Європарламенту звернулися до Міжнародного кримінального суду із закликом видати ордер на арешт білоруського диктатора олександра лукашенка за причетність до депортації українських дітей.

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками звіту депутатів Європарламенту.

Так, на думку депутатів, білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації українських дітей.

"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт президента рф владіміра путіна та уповноваженого з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт олександра лукашенка", – зазначено у пресрелізі.

Крім того, депутати Європарламенту вважають, що Рада ЄС також має розширити список білоруських та російських осіб, які підпадають під санкції Європейського Союзу, зокрема причетних до насильницької депортації українських дітей.

 

ЄвропарламентарештЛукашенковійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється