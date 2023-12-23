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ПОЛІТИКА

У Європарламенті закликали Захід докласти серйозних зусиль, щоб допомогти Україні

23 грудня 2023, 17:55
У Європарламенті закликали Захід докласти серйозних зусиль, щоб допомогти Україні
Фото: Укрінформ
Террас зазначив, що, оскільки росія зараз дуже значно посилила військовий тиск на Україну, попереду два дуже важливі тижні.

Захід повинен докласти серйозних зусиль, щоб допомогти Україні у війні з росією.

Про це заявив член Європарламенту та колишній командувач Силами оборони Естонії Ріхо Террас, повідомляє  ERR.

"В України закінчуються сили. А ще у неї закінчується обладнання та зброя. А в росії їх теж не так багато. Але зараз їм вдається зібратися з силами для цього різдвяного наступу. Ви можете бачити, як це відбувається. У російського диктатора Володимира путіна часто є звичка псувати Різдво", - заявив він. 

Террас зазначив, що, оскільки росія зараз дуже значно посилила військовий тиск на Україну, попереду два дуже важливі тижні.

"Ви бачите, що вони просуваються вперед у різних місцях. Так що це дуже важливо", - сказав він.

"Я вважаю, що політичні кола розуміють, що Україні необхідна військова підтримка. Якщо фронт розвалиться, і росіяни зможуть щось відвоювати, це буде поганим сигналом для всього світу. Що, по суті, найсильніший військовий альянс у світі разом зі своїми однодумцями по всьому світу не може протистояти автократичним державам. Я не думаю, що справа зайде так далеко, але загроза, звісно, існує, і саме тому ми повинні взяти на себе всі зобов'язання", - сказав Террас.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та по можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та Запорізької області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один із териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям удалося захопити позиції противника.

Європарламент

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