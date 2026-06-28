Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Європі через спеку стрімко подорожчала електроенергія

28 червня 2026, 12:33
У Європі через спеку стрімко подорожчала електроенергія
Фото: з вільного доступу
Також дають збої газові станції.
Екстремальна спека в Європі спровокувала різкий дефіцит електроенергії та злет цін до багаторічних максимумів. Споживачі масово вмикають кондиціонери, тоді як енергосистема не витримує навантаження.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Велика Британія заплатила шалені гроші за імпорт світла. Ціна перевищила звичну в шість разів. Оператор системи віддав 470 фунтів стерлінгів за мегават-годину. Минулого року середня ціна у червні становила лише 71 фунт.
Над країною застиг тепловий купол високого тиску, що майже зупинив вітер. Це вдарило по виробництву відновлюваної енергії. Також дають збої газові станції. П’ять великих об'єктів у Британії були змушені скоротити потужність, адже висока температура повітря перешкоджає їхньому охолодженню.
 
Через це система втратила 2,5 гігавати. Такої енергії вистачило б для 2,5 мільйонів британських будинків. Франція теж має проблеми. Деякі атомні станції знизили потужність, тому що річкова вода стала занадто гарячою для охолодження реакторів. Екологічні норми забороняють скидати гарячу воду назад у річки. Це посилює дефіцит генерації на всьому континенті.
 
Тільки сонячна енергія тримає баланс. Безхмарне небо дозволило виробити близько 14 ГВт. Це приблизно 35% від загального обсягу генерації Британії. Проте ефективність панелей падає при сильному перегріві. Найбільший ринок Європи, Німеччина, теж під ударом. Ціни там сягнули 545 євро за МВт-год. Це найвищий рівень з червня 2024 року.
 
У Франції ситуація не краща. Стовпчики термометрів там показують 43°C. Вартість електрики підскочила до 268 євро. Це максимум з серпня 2023 року. Європейські енергомережі працюють на межі можливостей.

 

Європаспека

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється