У Європі через спеку стрімко подорожчала електроенергія

Також дають збої газові станції.

Екстремальна спека в Європі спровокувала різкий дефіцит електроенергії та злет цін до багаторічних максимумів. Споживачі масово вмикають кондиціонери, тоді як енергосистема не витримує навантаження.

Про це повідомляє The Guardian.

Велика Британія заплатила шалені гроші за імпорт світла. Ціна перевищила звичну в шість разів. Оператор системи віддав 470 фунтів стерлінгів за мегават-годину. Минулого року середня ціна у червні становила лише 71 фунт.

Над країною застиг тепловий купол високого тиску, що майже зупинив вітер. Це вдарило по виробництву відновлюваної енергії. Також дають збої газові станції. П’ять великих об'єктів у Британії були змушені скоротити потужність, адже висока температура повітря перешкоджає їхньому охолодженню.