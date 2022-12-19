У Європі домовилися про нове неросійське джерело електроенергії для себе

Лідери Угорщини, Румунії, Грузії та Азербайджану підписали угоду щодо підводного електричного роз’єму, який може стати новим джерелом енергії для Європейського Союзу

Лідери Угорщини, Румунії, Грузії та Азербайджану підписали угоду щодо підводного електричного роз’єму, який може стати новим джерелом енергії для Європейського Союзу на тлі кризи в постачанні енергії, спричиненої війною росії в Україні, пише АР.

Угода передбачає прокладання кабелю дном Чорного моря, який з’єднає Азербайджан з Угорщиною через Грузію та Румунію.

Таким чином Азербайджан планує експортувати електроенергію з морських вітрових електростанцій до Європи через Грузію, кабелем під Чорним морем до Румунії та Угорщини.

Наразі Угорщина, яка активно виступала проти санкцій ЄС щодо росії через її війну в Україні, шукає додаткові джерела енергії, щоб зменшити свою сильну залежність від російської нафти та газу.

Румунія заявила, що угода між чотирма країнами забезпечить «фінансову та технічну основу» для проекту підводного електричного кабелю.

Проект буде спрямований на диверсифікацію енергопостачання та підвищення регіональної енергетичної безпеки, йдеться у повідомленні.

Раніше румунський виробник природного газу Romgaz також повідомив, що підписав контракт з азербайджанською державною нафтовою компанією SOCAR на отримання природного газу через так званий південний газовий коридор, поставки якого почнуться 1 січня. Romgaz заявив, що буде обслуговувати свої "стратегічні цілі" диверсифікації джерел природного газу.