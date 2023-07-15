У Європі не знають, як віддати Україні заморожені російські активи – Bloomberg

Податок на несподіваний прибуток може підірвати євро та призвести до переосмислення серед власників резервів.

Між Європейським союзом і Центральним банком ЄС розгорілися суперечки про те, як використати прибуток у понад 200 мільярдів євро в заморожених активах російського центрального банку для допомоги у відновленні України.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що офіційні особи у виконавчій владі Євросоюзу не згодні з президентом ЄЦБ Крістін Лагард, яка стверджує, що дії проти санкційних активів дестабілізують фінансову стабільність єврозони і вплинуть на ліквідність єдиної валюти.

У матеріалі журналістів ідеться, що Єврокомісія виступила проти аргументів ЄЦБ, заявивши, що будь-який ризик уже було оцінено ще під час перших блокувань російських активів у лютому 2022 року, коли росія тільки вторглася до України. Зазначається, що досі жодне з цих побоювань не підтвердилося.

На думку очільника Європейського Центрального Банку, податок на непередбачувані витрати негативно вплине на євро і призведе до переосмислення власників резервів.

У публікації також ідеться, що деякі держави блоку згодні з доводами Крістін Лагард, але є й ті, хто впевнений, що Європейському Союзу час рухатися вперед у питанні використання заблокованих російських активів.