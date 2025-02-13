У Європі розкритикували можливість угоди між США та рф без України

Верховна представниця ЄС переконана, що будь-яка угода без участі України та Європ зазнає невдачі.

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, якщо вона продовжить боротьбу проти російської агресії в разі повної відмови США надавати допомогу Україні.

Про це віце-президент Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кас Каллас сказала в кулуарах штаб-квартири НАТО в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Будь-яка угода без нас зазнає невдачі, тому що вам потрібні Європа і Україна, щоб також втілити угоду. Тож, без нас за столом переговорів, ви можете домовитися про що завгодно, але вона просто зазнає невдачі, бо не буде реалізації. Будь-яке швидке рішення - це брудна справа, яку ми бачили раніше, наприклад, коли йдеться про мінськ. І це просто не спрацює. Це не зупинить вбивства. Це не зупинить війну. І це просто продовжиться", - наголосила Каллас.

При цьому, верховна представниця ЄС порівняла поточну ситуацію з тим, що сталося перед Другою світовою війною у 1938 році.