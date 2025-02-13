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У Європі розкритикували можливість угоди між США та рф без України

13 лютого 2025, 18:09
У Європі розкритикували можливість угоди між США та рф без України
Каллас Естонія
Верховна представниця ЄС переконана, що будь-яка угода без участі України та Європ зазнає невдачі.
Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, якщо вона продовжить боротьбу проти російської агресії в разі повної відмови США надавати допомогу Україні.
 
Про це віце-президент Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кас Каллас сказала в кулуарах штаб-квартири НАТО в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
 
"Будь-яка угода без нас зазнає невдачі, тому що вам потрібні Європа і Україна, щоб також втілити угоду. Тож, без нас за столом переговорів, ви можете домовитися про що завгодно, але вона просто зазнає невдачі, бо не буде реалізації. Будь-яке швидке рішення - це брудна справа, яку ми бачили раніше, наприклад, коли йдеться про мінськ. І це просто не спрацює. Це не зупинить вбивства. Це не зупинить війну. І це просто продовжиться", - наголосила Каллас.
 
При цьому, верховна представниця ЄС порівняла поточну ситуацію з тим, що сталося перед Другою світовою війною у 1938 році.
 
"Ми опинилися у ситуації, коли Чехія вирішила боротися, і лише єдине, що очікується від на - підтримати їх зброєю і усім необхідним для того, щоби не було Другої світової війни. І зараз ми також повинні допомогти Україні оборонятися від агресії, аби не було ширшого конфлікту", - підкреслила Каллас.
 
Водночас, у неї запитали, чи Сполучені Штати прислухаються до цього.
 
Каллас, говорячи про військову підтримку для України, розповіла про свою сьогоднішню зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. За її словами, нині Україна самостійно фінансує свою армію на рівні 55%. Ще 25% надходить з Європи, і 20% - з США. Вона запевнила:
 
"Такою є ситуація. Якщо Україна вирішить чинити спротив, Європа підтримає принципи. Європа підтримає Україну. Тож, якщо США вирішать піти, підтримка буде на 20% меншою. Але Україна буде захищати принципи суверенітету, територіальної цілісності і також принципи, які відстоює Європа. І ми у цьому разом".

 

війна в Україніросія окупантиКая Каллас

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