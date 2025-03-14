Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ЗДОРОВ'Я

У Європі зафіксовано найбільший спалах кору з 1997 року – ЮНІСЕФ

14 березня 2025, 13:19
У Європі зафіксовано найбільший спалах кору з 1997 року – ЮНІСЕФ
Фото: з вільного доступу
Загалом у світі за минулий рік зареєстрували 359 521 випадок кору.

Протягом минулого року в Європейському регіоні зареєстрували понад 127 тисяч випадків кору — це вдвічі більше, ніж у 2023 році, і є найвищим показником із 1997 року.

Про це йдеться у пресрелізі ЮНІСЕФ.

Майже половина випадків (понад 40%) випадків захворювання на кір припадає на дітей віком до пʼяти років. У більшості випадків діти потребували госпіталізації. У 2024 році через кір померли 38 дітей.

Румунія повідомила про найбільшу кількість випадків (30 692) у регіоні за 2024 рік, за нею йде Казахстан із 28 147 випадками.

Захворюваність на кір у Європейському регіоні загалом знижується з 1997 року. Торік зареєстрували приблизно 216 тисяч випадків. Мінімум був у 2016 році — 4 440 випадків. Однак у 2018 і 2019 роках спостерігалося погіршення ситуації, коли за два роки виявили 89 тисяч і 106 тисяч випадків відповідно. Після спаду охоплення імунізацією під час пандемії COVID-19 випадки кору знову суттєво зросли в 2023 і 2024 роках. Вакцинація в багатьох країнах ще не повернулася до рівня, який був до пандемії, що збільшує ризик спалахів.

"Кір повернувся, і це тривожний дзвіночок. Без високих рівнів вакцинації немає безпеки здоровʼя. Коли ми формуємо нашу нову регіональну стратегію охорони здоровʼя для Європи та Центральної Азії, ми не можемо дозволити собі втрачати позиції. Кожна країна має активізувати зусилля, щоб охопити недостатньо вакциновані громади", — попередив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

У 2024 році на Європейський регіон припадала одна третина випадків кору в усьому світі. Загалом у світі за минулий рік зареєстрували 359 521 випадок кору.

Кір — одне з найбільш заразних вірусних захворювань. Крім госпіталізації та смерті через ускладнення, зокрема пневмонію, енцефаліт, діарею та зневоднення, кір може спричинити довгострокові наслідки, такі як сліпота. Хвороба також може пошкодити імунну систему. Найкращий захист від кору — вакцинація.

ЮНІСЕФВООЗкірвакцинаціяCOVID

Останні матеріали

Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється