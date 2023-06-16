У Європі затримуються сотні авіарейсів, 800 вильотів будуть перенаправлені

Причина- навчання Air Defender 2023, які триватимуть до 22 червня і проходитимуть переважно в повітряному просторі Німеччини.

Найбільші в своїй історії навчання з розгортання військово-повітряних сил НАТО в європейському небі стали причиною затримки або перенаправлення сотень авіарейсів.



Про це повідомляє Euronews.

У зв'язку з проведенням навчань Air Defender 2023 і пов'язаних з ними заходів щодня будуть перенаправлятися близько 800 рейсів.

Туристів також попереджають про те, що можливі затримки польотів цивільної авіації. З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно у 300 маршрути будуть подовжені в середньому на 110 км.



При складанні розкладу найбільше постраждають найжвавіші аеропорти, такі як Лондонські Хітроу та Гетвік.

Найшвидше накопичуються затримки в бюджетних авіакомпаніях, таких як Ryanair. Між прильотом та вильотом деяких літаків проходить менше 30 хвилин.

Всього в навчаннях НАТО беруть участь 10 000 військовослужбовців і 250 бойових літаків з 25 країн, включаючи США.



"Я знаю, що можуть бути обмеження в сфері цивільних авіаперевезень... Коли я бачу співвідношення: 10 днів з 365-ти, щоб у підсумку ми могли жити в мирній і вільній країні, я думаю, що це правильний сигнал, який ми повинні послати", - зазначив командувач ВПС ФРН Інго Герхартц, який керує навчаннями.

Для навчань Air Defender 2023 заблоковані великі ділянки повітряного простору, які також використовуються цивільними літаками, переважно над Німеччиною.

на півночі - з використанням повітряного простору Данії та Нідерландів;



на сході - поблизу кордонів Польщі та Чехії;



на півдні - від Люксембургу вздовж французького кордону до Боденського озера в Швейцарії.



Щодня використання цих зон заборонено або сильно обмежено для цивільних авіарейсів на кілька годин. Навчання припиняються у вихідні дні.