У Євросоюзі мають намір продовжити постачання газу з росії через Україну
04 липня 2024, 16:09
Фото: РБК-Україна
Контракт на транзит газу з росії через Україну спливає наприкінці 2024 року.
Декілька європейських країн працюють над тим, щоб продовжити постачання російського газу через Україну до Євросоюзу і після закінчення наприкінці 2024 року відповідного контракту між Києвом та москвою.
Про це пише DW із посиланням на німецьку економічну газету Handelsblatt.
Зокрема, у міністерстві економіки ФРН та Єврокомісії виданню повідомили, що уряд Німеччини та Брюссель ведуть переговори з державами-членами ЄС, які отримують транзитний газ. При цьому Євросоюз розглядає можливість укладання з Газпромом контракту на транзит газу через Україну, пише Handelsblatt із посиланням на представницю Єврокомісії.
Незважаючи на війну з Україною, росія продовжує постачати через її територію газ до таких країн ЄС, як Австрія, Словаччина, Угорщина та Чехія.