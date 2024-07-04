У Євросоюзі мають намір продовжити постачання газу з росії через Україну

Контракт на транзит газу з росії через Україну спливає наприкінці 2024 року.

Декілька європейських країн працюють над тим, щоб продовжити постачання російського газу через Україну до Євросоюзу і після закінчення наприкінці 2024 року відповідного контракту між Києвом та москвою.

Про це пише DW із посиланням на німецьку економічну газету Handelsblatt.

Зокрема, у міністерстві економіки ФРН та Єврокомісії виданню повідомили, що уряд Німеччини та Брюссель ведуть переговори з державами-членами ЄС, які отримують транзитний газ. При цьому Євросоюз розглядає можливість укладання з Газпромом контракту на транзит газу через Україну, пише Handelsblatt із посиланням на представницю Єврокомісії.

Незважаючи на війну з Україною, росія продовжує постачати через її територію газ до таких країн ЄС, як Австрія, Словаччина, Угорщина та Чехія.