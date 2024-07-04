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У Євросоюзі мають намір продовжити постачання газу з росії через Україну

04 липня 2024, 16:09
У Євросоюзі мають намір продовжити постачання газу з росії через Україну
Фото: РБК-Україна
Контракт на транзит газу з росії через Україну спливає наприкінці 2024 року.
Декілька європейських країн працюють над тим, щоб продовжити постачання російського газу через Україну до Євросоюзу і після закінчення наприкінці 2024 року відповідного контракту між Києвом та москвою.
 
Про це пише DW із посиланням на німецьку економічну газету Handelsblatt.
 
Зокрема, у міністерстві економіки ФРН та Єврокомісії виданню повідомили, що уряд Німеччини та Брюссель ведуть переговори з державами-членами ЄС, які отримують транзитний газ. При цьому Євросоюз розглядає можливість укладання з Газпромом контракту на транзит газу через Україну, пише Handelsblatt із посиланням на представницю Єврокомісії.
 
Незважаючи на війну з Україною, росія продовжує постачати через її територію газ до таких країн ЄС, як Австрія, Словаччина, Угорщина та Чехія.
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