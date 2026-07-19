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У Євросоюзі набула чинності заборона на знищення нерозпроданого одягу

19 липня 2026, 19:53
У Євросоюзі набула чинності заборона на знищення нерозпроданого одягу
Фото: ілюстративне
Щороку у країнах блоку знищують сотні тисяч тонн модного одягу.
З 19 липня у ЄС набула чинності заборона для великих компаній віддавати на утилізацію нерозпродані одяг і взуття.
 
Про це повідомила Єврокомісія.
 
Тепер великі компанії не можуть відправляти на утилізацію неношений новий одяг і взуття, які не розпродали за плановим графіком. 
 
Для середніх компаній аналогічні заборони набудуть чинності у 2030 році, тоді як малий бізнес від них звільнений. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, щороку знищується приблизно 4-9% нових текстильних виробів, що надходить на європейський ринок. Зазвичай це речі, які не підійшли покупцю і їх повернули або ж нерозпродані колекції. Через це на сміттєзвалищах щорічно опиняються до 590 тисяч тонн текстильних виробів.
 
Згідно з новими правилами, тепер таким товарам потрібно знайти застосування: відновлювати ці речі, віддавати на благодійність чи перероблення або ж продавати зі знижками.
 
Знищувати непродані товари дозволять лише у виняткових випадках. Йдеться, зокрема, про небезпечну чи пошкоджену продукцію, підробки та речі, від яких відмовилися благодійні організації.

 

одягЄвросоюз

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