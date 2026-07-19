У Євросоюзі набула чинності заборона на знищення нерозпроданого одягу
19 липня 2026, 19:53
Фото: ілюстративне
Щороку у країнах блоку знищують сотні тисяч тонн модного одягу.
З 19 липня у ЄС набула чинності заборона для великих компаній віддавати на утилізацію нерозпродані одяг і взуття.
Про це повідомила Єврокомісія.
Тепер великі компанії не можуть відправляти на утилізацію неношений новий одяг і взуття, які не розпродали за плановим графіком.
Для середніх компаній аналогічні заборони набудуть чинності у 2030 році, тоді як малий бізнес від них звільнений. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, щороку знищується приблизно 4-9% нових текстильних виробів, що надходить на європейський ринок. Зазвичай це речі, які не підійшли покупцю і їх повернули або ж нерозпродані колекції. Через це на сміттєзвалищах щорічно опиняються до 590 тисяч тонн текстильних виробів.
Згідно з новими правилами, тепер таким товарам потрібно знайти застосування: відновлювати ці речі, віддавати на благодійність чи перероблення або ж продавати зі знижками.
Знищувати непродані товари дозволять лише у виняткових випадках. Йдеться, зокрема, про небезпечну чи пошкоджену продукцію, підробки та речі, від яких відмовилися благодійні організації.