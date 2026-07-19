У Євросоюзі набула чинності заборона на знищення нерозпроданого одягу

Щороку у країнах блоку знищують сотні тисяч тонн модного одягу.

З 19 липня у ЄС набула чинності заборона для великих компаній віддавати на утилізацію нерозпродані одяг і взуття.

Тепер великі компанії не можуть відправляти на утилізацію неношений новий одяг і взуття, які не розпродали за плановим графіком.

Для середніх компаній аналогічні заборони набудуть чинності у 2030 році, тоді як малий бізнес від них звільнений. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, щороку знищується приблизно 4-9% нових текстильних виробів, що надходить на європейський ринок. Зазвичай це речі, які не підійшли покупцю і їх повернули або ж нерозпродані колекції. Через це на сміттєзвалищах щорічно опиняються до 590 тисяч тонн текстильних виробів.