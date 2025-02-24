У Євросоюзі погодили 16-й пакет санкцій проти рф

Додали нові обмеження проти тіньового флоту.

Єврорада узгодила 16-ий пакет санкцій проти росії.

Про відповідне рішення ідеться на сайті Ради та на своїй сторінці Х повідомила верховна представниця блоку з питань міжнародних відносин і безпекової політики Кая Каллас.

За її словами, нові санкції націлені на все "від тіньового флоту кораблів до ігрових контролерів, якій використовують для керування дронами". Раніше повідомляли, що в список обмежувальних заходів мали потрапити 70 суден російського флоту, що перевозить нафту.

"Зараз ми маємо найдорожчі санкцій за увесь час, які послаблюють російські воєнні зусилля", – сказала вона.

Згідно з інформацією на сайті Ради, 16-ий пакет санкцій має персональні санкції, обмеження проти тіньового флоту росії, нові санкції проти російських банків, заходи проти медіа, транспортні і інфраструктурні санкції, обмеження торгівлі і енергетики. Також є санкції проти білорусі.