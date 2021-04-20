У Євросоюзі схвалили космічну програму майже на €15 мільярдів

Угода, досягнута минулого грудня з Європейським парламентом, відкрила шлях до швидкого ухвалення цього проєкту у другому читанні

Рада ЄС схвалила космічну програму на 2021-2027 роки з обсягом фінансування 14,8 мільярда євро.

Про це повідоляється на сайті Європейської ради, передає "Укрінформ".

"Рада ЄС ухвалила регуляторні правила щодо запровадження космічної програми ЄС на 2021-2027 роки. Угода, досягнута минулого грудня з Європейським парламентом, відкрила шлях до швидкого ухвалення цього проєкту у другому читанні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нові регуляторні правила покликані спростити застосування європейського законодавства у сфері космосу, вдосконалити наявні космічні програми, зокрема EGNOS, Galileo та Copernicus, ефективно виявляти можливі джерела небезпеки через космічний компонент ситуативного оповіщення (SSA) та забезпечувати для національних урядів канали захищеного супутникового зв’язку (GOVSATCOM).

Очікується, що Європарламент може ухвалити цей документ цього місяця. Після цього «космічні» регуляторні правила вважатимуться формально ухваленими і будуть застосовуватися ретроспективно, починаючи з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що Firefly Aerospace Полякова розробить космічний тягач для NASA