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У Євростаті розповіли, в якому віці жінки у ЄС народжують першу дитину

Середній вік народження першої дитини для жінок у всіх країнах-членах ЄС продовжує зростати
Середній вік народження першої дитини у ЄС коливається від 26,3 року для жінок у Болгарії до 31,3 року в Італії.
У Євростаті розповіли, в якому віці жінки у ЄС народжують першу дитину Фото: John M. Steiner / The Jamestown Sun

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у нових даних Євростату з інформацією за 2019 рік.

Середній вік народження першої дитини для жінок у всіх країнах-членах ЄС продовжує зростати. Зараз це в середньому 29,4 року.

Найбільше цей показник змінився у Естонії: якщо у 2015 році жінки народжували в середньому у віці 2,2 року, то у 2019 - вже 28,2 року. Схожа тенденція також у Литві та Люксембурзі. А от у Словаччині та Словенії за той самий період середній вік народження першої дитини зріс лише на 1-2 місяці. 

Найнижчий вік народження першої дитини - у жінок з Болгарії та Румунії: 26,3 та 26,9 року відповідно, тоді як найвищий - в Італії, Іспанії та Люксембурзі: більше 31 року.

Фото: Європейська правда

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24 02 2021 15:53
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