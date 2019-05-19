У Запорізькій області до смерті забили ветерана АТО

В Енергодарі Запорізької області 18 травня від отриманих після жорстокого побиття травм помер в лікарні ветеран АТО Євген Бабанський.

За інформацією поліції, чоловіка побили пізно увечері 15 травня.

"15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з медичного закладу міста. Туди з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження", - йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

18 травня чоловік помер в реанімації.

Правоохоронці затримали нападника.

"Встановлено, що між потерпілим і невідомим сталася сварка. В результаті якої, зловмисник завдав тілесні ушкодження чоловіку і зник з місця події", - розповіли в поліції.

Правозахисниця Ольга Решетилова повідомила, що Євген Бабинський був ветераном АТО і співзасновником організації Захисники України, а також соратником політв'язня Кремля Євгенія Панова.

"Плюс одна смерть активіста при незрозумілих обставинах, яку відразу намагаються представити як побутове вбивство. Плюс одна вимога ефективного розслідування", - написала Решетілова.