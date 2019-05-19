Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Запорізькій області до смерті забили ветерана АТО

Євген Бабанський три дні знаходився в реанімації, нападника затримали
В Енергодарі Запорізької області 18 травня від отриманих після жорстокого побиття травм помер в лікарні ветеран АТО Євген Бабанський.
У Запорізькій області до смерті забили ветерана АТО Фото: соцмережі

За інформацією поліції, чоловіка побили пізно увечері 15 травня.

"15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з медичного закладу міста. Туди з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження", - йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

18 травня чоловік помер в реанімації.

Правоохоронці затримали нападника.

"Встановлено, що між потерпілим і невідомим сталася сварка. В результаті якої, зловмисник завдав тілесні ушкодження чоловіку і зник з місця події", - розповіли в поліції.

Правозахисниця Ольга Решетилова повідомила, що Євген Бабинський був ветераном АТО і співзасновником організації Захисники України, а також соратником політв'язня Кремля Євгенія Панова.

"Плюс одна смерть активіста при незрозумілих обставинах, яку відразу намагаються представити як побутове вбивство. Плюс одна вимога ефективного розслідування", - написала Решетілова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2019 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.