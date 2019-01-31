Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У запорізькому аеропорті пасажири другу добу чекають рейсу до Єгипту

В аеропорту запевнили, що на період очікування авіакомпанія забезпечила пасажирам номери у готелях та харчування
Рейс аерокомпанії SkyUp сполученням Запоріжжя ‒ Шарм-ель-Шейх іх запорізького аеропорту затримується через технічний стан літака. Пасажирів розселили у готелях Запоріжжя.
У запорізькому аеропорті пасажири другу добу чекають рейсу до Єгипту Фото: airliners.net

Офіційний коментар щодо затримки рейсу оприлюднений на сторінці КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у Facebook.

"30 січня 2019 року об 11:55 із запорізького аеропорту мав здійснити виліт рейс SQP7151 авіакомпанії SkyUp сполученням Запоріжжя ‒ Шарм-ель-Шейх із 189 дорослими пасажирами на борту. У зв’язку із технічними причинами літак не зміг виконати рейс", - йдеться у повідомлені.

Сьогодні для перевезення пасажирів був наданий інший літак в якому розмістилися 166 дорослих пасажирів. Решта пасажирів будуть відправлені у Шарм-ель-Шейх іншими рейсами.

В аеропорту запевнили, що на період очікування авіакомпанія забезпечила пасажирам номери у готелях та харчування. Аеропорт продовжує працювати у штатному режимі, стверджується у поввідомленні, усі заплановані рейси виконуються за розкладом.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ernest Airlines (Італія) починає з 12 березня виконувати регулярні авіарейси з Міжнародного аеропорту "Харків" до Риму та Мілана (Італія).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.