У запорізькому аеропорті пасажири другу добу чекають рейсу до Єгипту
Офіційний коментар щодо затримки рейсу оприлюднений на сторінці КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у Facebook.
"30 січня 2019 року об 11:55 із запорізького аеропорту мав здійснити виліт рейс SQP7151 авіакомпанії SkyUp сполученням Запоріжжя ‒ Шарм-ель-Шейх із 189 дорослими пасажирами на борту. У зв’язку із технічними причинами літак не зміг виконати рейс", - йдеться у повідомлені.
Сьогодні для перевезення пасажирів був наданий інший літак в якому розмістилися 166 дорослих пасажирів. Решта пасажирів будуть відправлені у Шарм-ель-Шейх іншими рейсами.
В аеропорту запевнили, що на період очікування авіакомпанія забезпечила пасажирам номери у готелях та харчування. Аеропорт продовжує працювати у штатному режимі, стверджується у поввідомленні, усі заплановані рейси виконуються за розкладом.
Нагадаємо, що авіакомпанія Ernest Airlines (Італія) починає з 12 березня виконувати регулярні авіарейси з Міжнародного аеропорту "Харків" до Риму та Мілана (Італія).
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