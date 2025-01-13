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У застосунку "Армія+" військові можуть обрати начальника Нацакадемії сухопутних військ – Зеленський

13 січня 2025, 18:06
У застосунку
Опитування триватиме до 17 січня включно.
Президент Володимир Зеленський повідомив про початок опитування серед військових щодо кандидатури нового начальника Національної академії сухопутних військ.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
Президент зазначив, що заслухав доповіді військових: головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу анатолія Баргилевича, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, заступника керівника Офісу Павла Паліса. Говорили про ситуацію на фронті (Покровський напрямок, район Курахово), про потреби військових, Курську операцію, а також обговорили деякі кадрові питання. 
 
"Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії", - наголосив Зеленський.
 
Він повідомив, що сьогодні в "Армії+" стартує опитування щодо змін в академії і вибору її очільника. Опитування триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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