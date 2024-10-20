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У збитій над Україною північнокорейській ракеті виявлено західні деталі

20 жовтня 2024, 20:33
У збитій над Україною північнокорейській ракеті виявлено західні деталі
Фото: з вільного доступу
Лідери росії та КНДР досі мають доступ до компонентів для зброї західного виробництва.

У ракетах, які Північна Корея постачає росії для атак по Україні, виявили компоненти, вироблені західними компаніями. Через це Україна закликає посилити санкції проти рф та КНДР.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила число нещодавно виготовлених компонентів західного виробництва", – заявив Сибіга.
 
За його словами, лідери росії та КНДР досі мають доступ до компонентів для зброї західного виробництва.
 
Через це міністр закликав союзників "рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит".
війна в Україніросія окупантиракети

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