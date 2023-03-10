У Зеленського анонсували контрнаступ ЗСУ: коли він відбудеться

Збройні сили України планують перейти у контрнаступ за два місяці.

Українські захисники активно готуються до контрнаступних операцій, активна фаза яких може розпочатися вже за два місяці.

Про це в інтерв'ю виданню "La Stampa" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Представник ОП зокрема назвав оборону Бахмута "стратегічним успіхом" України. Це дозволить ЗСУ виснажити російські війська і дасть змогу надалі зосередитися на іншому напрямку.

"Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці. Ми не поспішаємо, реорганізуємося протягом наступних двох місяців", — прокоментував політик.

Водночас він закликав західні країни активізувати постачання озброєння

"Нам потрібні ракети великої дальності. Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм", — підкреслив Подоляк.



