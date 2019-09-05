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У Зеленського хочуть списати ФОПам сім млрд боргів за ЄСВ

"Значна частина цих ФОПів - сплячі"
У команді новообраного президента Володимира Зеленського хочуть списати більше 7 млрд грн боргів ФОПів за ЄСВ, що накопичилися з 2016 року.
У Зеленського хочуть списати ФОПам сім млрд боргів за ЄСВ Фото: Сегодня

Як повідомив "НВ Бізнес" Данило Гетманцев, який відповідає за економічний і податковий напрямок у команді Зеленського, ФОПам можуть списати 7,4 млрд грн заборгованості за Єдиним соціальним внеском (ЄСВ), що накопичилася станом на 1 січня 2019 року.

"Значна частина цих ФОПів - сплячі. Проблема введення "подушного податку" на ФОП у 2016-му полягала в тому, що багатьом довелося закритися без будь-якого перехідного періоду, навіть тим, хто реально працював, але, наприклад, сезонно", - пояснив проблему Гетманцев.

Він зазначив, що це питання ще має пройти громадське обговорення, після чого буде розроблений остаточний варіант відповідного проекту закону.

За словами Гетманцева, незважаючи на те, що ЄСВ зменшили майже вдвічі, був введений обов'язковий мінімальний платіж для кожного ФОПа, незалежно від того, працював він чи ні.

"Є багато людей, які реально не здійснювали діяльність. Є ті, хто реєстрував ФОПи ще в 14-15 роках і забув про них, їм весь цей час ніхто нічого не говорив, зараз же по закінченні трьох років, коли вже минають терміни давності за цими нарахуваннями, про них згадують і відправляють податкові повідомлення, і реально нічого зробити не можна, тому що дійсно за законом вони повинні платити. Нам здається, що неправильно платити податок за ту діяльність, яка не здійснювалася", - сказав Гетманцев.

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09 05 2019 13:56
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