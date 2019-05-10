У Зеленського є два плани щодо врегулювання ситуації на Донбасі - глава МЗС

У керівництва країни є два плани щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Якщо не вдасться реалізувати мирний план щодо завершення конфлікту, то, за словами Пристайка, президенту Зеленському запропонують відгородитися від окупованої частини Донбасу.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив у програмі "Свобода слова з Савіком Шустером", повідомляє "Громадське".

Він розповів, що подав президенту Володимиру Зеленському "план А, і план B" з врегулювання ситуації на сході України.

"Специфіка моєї роботи не дозволяє розповісти вам все, що планується в закритих кабінетах, але повірте мені, що у нас є і "план А", і "план B", - зазначив міністр.

Пристайко пояснив, що перший план полягає у мирному досягненні за столом переговорів в "нормандському форматі" домовленостей, які б виконала Росія.

"Щоб ми сіли й по можливості досягли тієї домовленості, яку, під тиском наших західних партнерів, виконала б Росія", - сказав він про "план А".

Якщо не вдасться реалізувати мирний план щодо завершення конфлікту, то, за словами Пристайка, президенту Зеленському запропонують відгородитися від окупованої частини Донбасу.

"У нас залишиться останній план, який теж обговорювався політиками ... Це теж один з планів: як зробити так, щоб більше через наш кордон, який зараз встановлений ​​де-факто, а насправді це просто частина території, не проходили терористи, які підривають машини в Києві та Маріуполі", - пояснив Пристайко.

"Всі ці плани ... розроблено та запропоновано президенту. І це його завдання, людини, яку ви обрали президентом, прийняти ці складні, неприємні, важкі рішення, які потім доведеться, напевно, пояснювати всім", - підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до українців через "формулу Штайнмаєра" і запевнив, що "зрада скасовується".