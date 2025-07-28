У Зеленського оцінили рішення Трампа скоротити дедлайн для путіна
28 липня 2025, 18:11
Фото: Офіс Президента
рамп пообіцяв скоротити терміни, які він дав російському диктатору путіну для завершення війни
Обіцянка президента США Дональда Трампа запровадити вторинні тарифи проти росії раніше, ніж очікувалося, це чіткий сигнал для москви.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.
"Дякуємо президенту США Дональду Трампу за тверду позицію і чіткий сигнал - мир через силу", - наголосив Єрмак.
Він нагадав, що Трамп пообіцяв скоротити терміни, які він дав російському диктатору путіну для завершення війни, оскільки відповідь уже очевидна.
"путін розуміє тільки силу - і це чітко і голосно донесено. Це принцип, який повністю поділяє президент України Володимир Зеленський", - додав керівник ОП.
Як зазначив керівник ЦПД, така обіцянка Трампа означає, що у США розуміють, що путін не збирається припиняти війну і його необхідно буде "бити".