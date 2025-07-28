У Зеленського оцінили рішення Трампа скоротити дедлайн для путіна

рамп пообіцяв скоротити терміни, які він дав російському диктатору путіну для завершення війни

Обіцянка президента США Дональда Трампа запровадити вторинні тарифи проти росії раніше, ніж очікувалося, це чіткий сигнал для москви.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

"Дякуємо президенту США Дональду Трампу за тверду позицію і чіткий сигнал - мир через силу", - наголосив Єрмак.

Він нагадав, що Трамп пообіцяв скоротити терміни, які він дав російському диктатору путіну для завершення війни, оскільки відповідь уже очевидна.