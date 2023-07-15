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У Зеленського підбили підсумки візиту президента Південної Корея

15 липня 2023, 17:15
У Зеленського підбили підсумки візиту президента Південної Корея
Володимир Зеленський
Рівень оборонної допомоги з боку Південної Кореї цьогоріч зросте, наголосив Юн Сок Йолем.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, який прибув до України з візитом вперше. 

Про підсумки переговорів йдеться на сайті президента України.

Президент Республіки Корея під час відвідання сьогодні, 15 липня, Бучі та Ірпеня зміг на власні очі побачити наслідки російської окупації. Однак президент України наголосив, що  Буча та Ірпінь – лише два з тисяч українських міст, які зазнали ударів російського терору. Масштаб принесених росією страждань і руйнувань колосальний. Отже, колосальним має бути й масштаб глобальної співпраці для того, щоб повернути безпеку й гарантувати стабільний мир. 

Зеленський переконав, що ЗСУ роблять усе для того, щоб звільнити окуповані росією українські території та повернути усіх дорослих та дітей, які були депортовані до рф. 

Також Володимир Зеленський подякував президенту Південної Кореї, що його країна твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає значну політичну, безпекову, економічну та гуманітарну підтримку. Окрім того, він подякував Юн Сок Йолю за нові ініціативи щодо фінансової, технічної й гуманітарної допомоги Україні.

"Це й відбудова інфраструктури в Україні: шкіл, лікарень, житла, підприємств, усього того, що руйнують російські ракети та артилерія ворога. Вдячний за готовність підтримати нашу освітню систему. І дуже важливо, що Республіка Корея реально захищає освіченість і людяність. Ми потребуємо нової масштабної реабілітаційної галузі. Запросив Республіку Корея проявити лідерство у створенні в Україні реабілітаційних центрів. Звичайно, ми обговорили й економічну співпрацю – це й енергетика, залізниця і транспорт загалом, створення виробництв в Україні, локалізація, також макрофінансова сфера. У кожному з цих напрямів нам точно є що робити спільно. І я впевнений, що наша співпраця дасть більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея", – наголосив лідер Україна. 

За словами Зеленського, вже виконується домовленість про передачу Україні транспорту й техніки спеціального призначення, зокрема машин для розмінування.

Під час переговорів президент України також поінформував корейського колегу про зусилля з реалізації формули миру та запросив Корею приєднатися до погодженої з лідерами "Групи семи" декларації про підтримку України. Окремо Володимир Зеленський акцентував на підтримці Республікою Корея спільних зусиль щодо справедливості для України та покарання всіх винних у злочинах війни.

Корейський лідер наголосив, що зараз важливо забезпечити безпеку й перемогу України в цій війні, а тому рівень оборонної допомоги з боку його країни цьогоріч зросте.

За його словами, у продовження домовленостей із президентом Володимиром Зеленським Республіка Корея й далі надаватиме Україні допомогу в гуманітарному розмінуванні територій, відновленні інфраструктури, розвитку освіти та підприємництва. 

Юн Сок Йоль також зазначив, що українська формула миру має бути реалізована і Корея виступатиме посередником у переговорах із країнами Глобального Півдня.

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Кореявійна в Україніросія окупантивізит в УкраїнуЗеленський.

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