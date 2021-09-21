ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генеральній асамблеї ООН і в середу виступить з промовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського розповіли про заплановані зустрічі у США
Завтра президент візьме участь у відкритті сесії, а післязавтра виступить із промовою у ході загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також президент України зустрінеться із президентом ГА Абдуллою Шахідом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем
Фото: Ukrinform
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
"Завтра президент візьме участь у відкритті сесії, а післязавтра виступить із промовою у ході загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також президент України зустрінеться із президентом ГА Абдуллою Шахідом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем", - написав Никифоров.
За його словами, у Зеленського також заплановані зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Двосторонні перемовини з лідерами країн, зокрема, Туреччини та Великої Британії, а також спілкування з великим американським бізнесом, інвесторами, духівництвом та українською громадою у США", - додав Никифоров.
Раніше стало відомо, що 21 вересня у Зеленського запланована зустріч з лідерами Польщі, Молдови та Грузії.
Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.
Також стало відомо, що Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї чергової сесії.
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