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У Зеленського розповіли про заплановані зустрічі у США

Завтра президент візьме участь у відкритті сесії, а післязавтра виступить із промовою у ході загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також президент України зустрінеться із президентом ГА Абдуллою Шахідом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генеральній асамблеї ООН і в середу виступить з промовою.
У Зеленського розповіли про заплановані зустрічі у США Фото: Ukrinform
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
 
"Завтра президент візьме участь у відкритті сесії, а післязавтра виступить із промовою у ході загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також президент України зустрінеться із президентом ГА Абдуллою Шахідом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем", - написав Никифоров.
 
За його словами, у Зеленського також заплановані зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
 
"Двосторонні перемовини з лідерами країн, зокрема, Туреччини та Великої Британії, а також спілкування з великим американським бізнесом, інвесторами, духівництвом та українською громадою у США", - додав Никифоров.
 
Раніше стало відомо, що 21 вересня у Зеленського запланована зустріч з лідерами Польщі, Молдови та Грузії.
 
Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.
 
Також стало відомо, що Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї чергової сесії.
 
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21 09 2021 14:13
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