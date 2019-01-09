У Зеленського відмовилися від переїжджати з Банкової

"Ми не можемо знайти на сьогодні варіант переїзду"

Офіс президент України залишиться на Банковій вулиці в нинішній будівлі.

"Ми не можемо знайти на сьогодні варіант переїзду. Була абсолютно логічна конструкція переїзду до Українського дому з розміщенням тут музею. Але справді, час проведення там ремонтних робіт плюс усі системи секретності, зв'язку, безпеки - настільки все складно, що немає сенсу це робити як тимчасове", - сказав в інтерв'ю "1+1" глава ОПУ Андрій Богдан.

Перший помічник президента Сергій Шефір своєю чергою визнав, що переїзд із Банкової був би несвоєчасним.

"Не своєчасно. Але це особисто моя думка. І немає таких пропозицій, на які всі сказали б: так, це суперпропозиція, це недорого, це красиво і там зручно", - сказав він.

Нагадаємо, у червні 2019 року тоді ще Адміністрація президента заявила про плани переїхати до Українського дому на Європейській площі та змінити назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій планувалося віддати Національному художньому музею.

Назву Адміністрації поміняли, завдяки чому Андрія Богдана вивели з-під люстрації, але до переїзду справа не дійшла.